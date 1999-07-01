Der Alte
Folge 14: Die letzte Stunde
Von den Schüssen, die Manfred Tersch von der gegenüberliegenden Straßenseite aus mit einer Pistole auf Sylvester Ballfanz abfeuerte, traf nur einer das Opfer in den Arm. Der Schütze, der Ballfanz vor dem Tor der Justizvollzugsanstalt aufgelauert hatte, ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Im Verhör erfährt Hauptkommissar Kress die Gründe für den versuchten Mordanschlag auf Sylvester Ballfanz. Diesem konnte eine Vergewaltigung nicht nachgewiesen werden, so dass ihn das Gericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen hatte. Das Vergewaltigungsopfer ist Manfred Terschs jüngere Schwester Cornelia gewesen. Nachdem Ballfanz aus der Klinik, in die er wegen seiner Schussverletzung eingewiesen wurde, spurlos verschwunden ist, rechnet der Hauptkommissar mit einem weiteren Racheakt auf ihn. Kurz nachdem der Verschwundene wieder aufgetaucht ist, macht die Polizei in einem Gartenhäuschen eine grässliche Entdeckung.
