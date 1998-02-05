Der Alte
Folge 2: Rivalen
"Sie ist erwürgt worden", lautet der Befund des Polizeiarztes. Die getötete Thekla Warnow liegt in Zimmer 212 auf dem Hotelbett. Die Leiche ist bekleidet. Hauptkommissar Kress spricht dem Ehemann der Ermordeten, Dr. Warnow, und ihrem Vater, Friedrich Wallberg, sein Beileid aus. Beide Herren sind ins Hotel gekommen und verstehen ebenso wenig wie Kress die Situation, in der man die Tote aufgefunden hat. Denn das Zimmer ist nicht von ihr reserviert worden, sondern auf den Namen eines gewissen Bob Lindon. Über ihn erfährt die Polizei, dass er Journalist ist. Als Rechtsanwalt Dr. Warnow und sein Schwiegervater Friedrich Wallberg verneinen, den verschwundenen Bob Lindon zu kennen, hält der Hauptkommissar dies jedoch für eine Lüge. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Ermittlungen wird sich herausstellen, dass Leo Kress recht behalten soll.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick