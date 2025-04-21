Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Tote Lumpen jagt man nicht

KultKrimiStaffel 3Folge 11
Tote Lumpen jagt man nicht

Folge 11: Tote Lumpen jagt man nicht

60 Min.Ab 12

Handwerker Frensen wurde von einem Anlageberater um sein Geld gebracht. Er verschafft sich dessen Adresse. Wenig später wird der Betrüger ermordet aufgefunden. Frensen bestreitet die Tat so energisch, dass Köster Zweifel kommen, ob der Handwerker wirklich der Mörder ist.

