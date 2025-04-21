Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Schwarzer Montag

KultKrimiStaffel 3Folge 2
Schwarzer Montag

Der Alte

Folge 2: Schwarzer Montag

60 Min.Ab 12

In einem kleinen Ort wurde der fünfjährige Sohn eines Fabrikanten entführt. Es verdichten sich die Gerüchte, dass Roland Brückner etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Nicht, weil er einmal ‚gesessen‘ hat, sondern weil die allgemeine Wut sich ein Opfer sucht.

