Der Alte
Folge 13: Der Überfall
58 Min.Ab 12
Vandrey beraubt ein Warenhaus. Auf der Flucht wird er von Gart, dem Hausdetektiv, erschossen. Doch die Beute ist spurlos verschwunden. Detektiv Gart verteidigt sich mit der Behauptung, in Notwehr gehandelt zu haben. Köster glaubt nicht an Notwehr und lässt übers Wochenende eine Revision der Buchhaltung machen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
