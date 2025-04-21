Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 3Folge 14
60 Min.Ab 12

Herr Amon aus Wasserburg ist in Sorge um seine Tochter Waltraud. Die 33-jährige Bibliothekarin ist aus München verschwunden. Vor drei Wochen hatte sie zum letzten Mal Kontakt zu ihrem Vater. Ihre Freundin Ingrid Bucher beruhigt Herrn Amon damit, dass seine Tochter vor kurzem einen Mann kennen gelernt habe und sehr glücklich gewesen sei. Herr Amon bittet die Polizei, seine Tochter zu suchen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem neuen Bekannten um den Geschäftsmann Harald Steinhard handelt, dessen Frau etwa zum gleichen Zeitpunkt auf mysteriöse Weise tödlich verunglückte, als Waltraud Amon verschwand.

KultKrimi
