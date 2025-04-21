Der Alte
Folge 11: Tote Lumpen jagt man nicht
60 Min.Ab 12
Handwerker Frensen wurde von einem Anlageberater um sein Geld gebracht. Er verschafft sich dessen Adresse. Wenig später wird der Betrüger ermordet aufgefunden. Frensen bestreitet die Tat so energisch, dass Köster Zweifel kommen, ob der Handwerker wirklich der Mörder ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises