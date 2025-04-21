Der Alte
Folge 15: Der rote Faden
Der Filialleiter einer Bank beobachtet durchs Fenster, wie sich ein Mann in unmittelbarer Nähe ziemlich auffällig verhält. Wenige Minuten später betritt der Fremde die Schalterhalle, zieht eine Maske übers Gesicht, richtet seine Pistole auf eine Angestellte und gibt dem Kassierer zu verstehen, dass er abdrücken wird, wenn er kein Geld bekommt. Nachdem das in der Kasse befindliche Geld durch die Sicherheitsöffnung geschoben worden und zur Erde gefallen ist, spritzt der Vermummte mit seiner Wasserpistole gegen die Scheibe, sinkt auf die Knie und beginnt lachend in dem Geldhaufen zu wühlen. Die inzwischen alarmierte Polizei trifft ein und stellt fest, dass es sich bei dem Mann um den staatenlosen Igor Staschek handelt.
