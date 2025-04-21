Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Die Beute

KultKrimiStaffel 3Folge 16
Die Beute

Die BeuteJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 16: Die Beute

60 Min.Ab 12

Die Ehe von Ulrich und Marga ist nach 16 Jahren am Ende. Während Ulrichs Firma für Lüftungs- und Klimaanlagen langsam pleite geht, arbeitet Marga seit drei Jahren erfolgreich für das ‚Juwelen-Depot Hogstraat‘. Als Ulrich seine Frau eines Abends verfolgt, bestätigt sich sein Verdacht: Marga trifft sich heimlich mit einem anderen. Am nächsten Tag wird das ‚Juwelen-Depot Hogstraat‘ von einem Maskierten überfallen. Margas Chefin Frau Seyfart überlebt den Versuch, die Alarmanlage auszulösen, nicht. Kommissar Köster und seine Mitarbeiter werden eingeschaltet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen