Der Alte
Folge 1: Die Tote im Schlosspark
59 Min.Ab 12
Auf dem Flughafen München-Riem landet die Maschine aus New York. Ihr entsteigt eine auffallend attraktive und geschmackvoll gekleidete junge Dame. Die etwas nervös und ängstlich wirkende Ines wird von einem Herrn in Empfang genommen, der offenbar versucht, sie zu trösten. Vom Hotel aus führt Ines noch ein erregtes Gespräch, das von dem Telefonisten Philipp Hammelt mitgehört wird. Am Abend begegnet Philipp der gleichen Dame ein zweites Mal. Während eines missglückten Verführungsversuchs bei seiner Freundin Yvonne im Park des alten Hartinger Schlosses fällt ein Schuss, und wenig später findet Philipp die Leiche von Ines.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises