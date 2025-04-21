Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 5Folge 9vom 21.04.2025
60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Edward und Sven sind seit der Volksschule das, was man "dicke Freunde" nennt. Die Tatsache, dass Edwards Vater, Günther Berden, seine vielen Millionen schon geerbt hat und Svens Vater einfacher Polizist ist, hat sie auch mit 19 Jahren noch nicht entfremdet. Im Gegenteil: Gemeinsam planen sie ihre fingierte Entführung durch einen der beiden Leibwächter, die Edwards Vater nach der tatsächlichen Entführung seiner zweiten Frau Elvira zum Schutz der Familie engagiert hatte. Bei dieser "Entführung" - die ein Lösegeld von 3 Millionen Mark locker machen soll - beabsichtigen sie, den als Entführer belasteten farbigen Alf Muhat zu töten.

