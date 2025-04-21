Der Alte
Folge 10: Wiederholungstäter
56 Min.Ab 12
Andrea Desinee, Tochter aus reichem Hause, wird in ihrer Parterrewohnung hinterrücks niedergestochen. Tatverdächtig ist ihr Freund Jurek Baumann, den Andrea verlassen wollte, und der bereits drei Jahre Jugendstrafe wegen Totschlags im Affekt hinter sich hat. Kurz nach der Bluttat taucht der 22-jährige Jurek bei Kommissar Köster zu Hause auf, um seinen Schutz vor der Polizei zu erbitten. Denn wer würde ihm glauben, dass er diesmal unschuldig ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises