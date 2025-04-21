Der Alte
Folge 2: Eine Tote auf Safari
Artur und Gundula Hornung haben ihrer vor acht Jahren verwaisten Pflegetochter Birgit Hornung zum Geburtstag und zum Abitur eine dreiwöchige Reise nach Ostafrika geschenkt. Kurz bevor sie Birgit zum Flughafen bringen wollen, wird Herr Hornung von dem Anruf eines Mitarbeiters seiner Anlageberatungsfirma umgehend ins Büro gebeten. Er bestellt ein Taxi für Birgit. Acht Tage später - gerade als eine im Mombasa abgestempelte Postkarte von Birgit eintrifft, meldet sich die Reiseleiterin Magda Lorenz mit einer Hiobsbotschaft: Birgit sei von einem Strandausflug nicht zurückgekehrt. Man habe nur noch ihren Sonnenhut gefunden. In Anbetracht der hinter dem Riff schwimmenden Haie sei es nicht verwunderlich, wenn ihre sterblichen Reste bisher nicht gefunden worden seien.
