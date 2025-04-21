Der Alte
Folge 12: Die Angst des Apothekers
Apotheker Martin Spohn wird von dem aus Ibiza kommenden Frank Zodek erpreßt. Die Leiche des bei einem gemeinsamen Bootsunfall ums Leben gekommenen Jungen sei kurz nach Spohns Abreise an Land gespült worden. Und nun habe ein Fischer die von der Bootsschraube zerschnittene Luftmatratze des getöteten Jungen gefunden, die man gemeinsam nach dem Vorfall "versenkt" habe. Der Fischer wolle den ins Netz gegangenen Fang entweder zu Geld machen oder der Polizei übergeben und die wahren Hintergründe aufklären. Er könne nur durch eine Zahlung von 15 000 Mark zum Schweigen gebracht werden. Am nächsten Tag wird Zodek ermordet aufgefunden.
