Der Alte
Folge 11: Der Sohn
59 Min.Ab 12
Prosk und Schäfer sitzen im Fahrerhaus ihres Geldtransporters, während ihr älterer Kollege Bart im Transportraum die metallenen Geldkoffer bewacht. Plötzlich taucht auf der vor ihnen liegenden Landstraße ein Umleitungsschild auf. Nach kurzer Diskussion zwischen Schäfer und Prosk, der heute offenbar unter starkem psychischem Druck steht, folgen sie dem Schild, das in den Wald führt, und fahren geradewegs in eine von Gangstern gestellte Falle. Die mit Sprechfunkgeräten und Maschinenpistolen ausgerüsteten Männer fühlen sich zwar bei dem nach bekanntem Muster laufenden Raubüberfall sicher, doch diesmal läuft alles völlig anders.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises