Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Sohn

KultKrimiStaffel 5Folge 11
Der Sohn

Der SohnJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 11: Der Sohn

59 Min.Ab 12

Prosk und Schäfer sitzen im Fahrerhaus ihres Geldtransporters, während ihr älterer Kollege Bart im Transportraum die metallenen Geldkoffer bewacht. Plötzlich taucht auf der vor ihnen liegenden Landstraße ein Umleitungsschild auf. Nach kurzer Diskussion zwischen Schäfer und Prosk, der heute offenbar unter starkem psychischem Druck steht, folgen sie dem Schild, das in den Wald führt, und fahren geradewegs in eine von Gangstern gestellte Falle. Die mit Sprechfunkgeräten und Maschinenpistolen ausgerüsteten Männer fühlen sich zwar bei dem nach bekanntem Muster laufenden Raubüberfall sicher, doch diesmal läuft alles völlig anders.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen