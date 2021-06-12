Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 12.06.2021: Der Saisonabschluss
44 Min.Folge vom 12.06.2021Ab 12
Gisela und Achim machen ihren Zweitwohnsitz im „Himmelreich“ winterfest, denn in Brandenburg naht das Ende der Campingsaison. Der Platz leert sich, doch in den Kühlschränken des Restaurants lagern noch jede Menge verderbliche Lebensmittel. Gastro-Chef Maximilian Groß muss sich etwas einfallen lassen, wenn er seine Entrecôtes im Erholungsparadies noch an den Mann bringen will. Maximilians Bruder William befreit sich derweil von einem lästigen Gipsverband. Und zwei „Singvögel“ ziehen mit einer eigens komponierten Hymne in die finale Runde des Küsten-Battles ein.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.