Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 22.05.2021: Rohr- und Zehbruch
45 Min.Folge vom 22.05.2021Ab 12
Kühles Wasser und eine frische Brise: Das sind perfekte Bedingungen für einen entspannten Erholungsurlaub auf dem Campingplatz. Es sei denn, dort platzt ein Abwasserrohr. An der Südküste des „Himmelreichs“ herrscht in dieser Folge dicke Luft. Platzwart Tobias macht sich auf die Suche nach dem Leck, damit das Erholungsparadies nicht im Mief versinkt. Im Biergarten laufen derweil die Vorbereitungen für das alljährliche Sommerfest. Aber die Kühlung am Ausschank kommt nur langsam auf Touren. Müssen die Party-Gäste mit lauwarmen Getränken vorliebnehmen?
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.