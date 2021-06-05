Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 05.06.2021: Oma Gisela greift durch
44 Min.Folge vom 05.06.2021Ab 12
Viel Arbeit und wenig Freizeit: Das ist Gift für eine Beziehung. Deshalb denkt sich Gastro-Chef Maximilian Groß für seine Freundin eine Wiedergutmachung aus. Ist danach wieder alles im Lot? Maximilians Bruder William plagen derweil ganz andere Sorgen. Ein gebrochener Zeh zwingt den 27-Jährigen auf dem Campingplatz in die Knie. Deshalb springt Clan-Oma Gisela ein, die vor der wohlverdienten Rente im „Himmelreich“ an der Rezeption gearbeitet hat. Das ist allerdings schon einige Jahre her und im Brandenburger Erholungsparadies hat sich seitdem einiges verändert.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.