Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 15.05.2021: Der Rausschmiss
45 Min.Folge vom 15.05.2021Ab 12
Der Familien-Campingplatz in Brandenburg platzt während der Hochsaison aus allen Nähten. Das ist gut fürs Geschäft. Aber während die junge Chefetage bei einem Kurzurlaub die Akkus auflädt, geht es im „Himmelreich“ drunter und drüber. Lautes Party-Volk nervt die Erholungssuchenden. Und die Gastro-Crew kommt mit der Arbeit nicht hinterher, denn der Biergarten ist bis auf den letzten Platz mit hungrigen Gästen gefüllt. Clan-Chef Roger muss selbst mit anpacken und wird zum „Teller-Taxi“ degradiert. Wenn das für seine Söhne mal kein Nachspiel hat.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.