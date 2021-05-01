Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 01.05.2021: Der Astunfall
44 Min.Folge vom 01.05.2021Ab 12
Der „Camping-Clan“ rotiert, wo andere relaxen. In dieser Folge greift William Groß einem Kumpel seines Vaters in Brandenburg bei einem Spezialtransport unter die Arme. Der 27-Jährige hebt eine ausrangierte Liftgondel mit einem Gabelstapler auf ein Holzponton. Damit will er die 350 Kilo schwere Sechs-Mann-Kabine ans andere Seeufern schippern. Aber dann klingelt plötzlich das Mobiltelefon. Platzwart Tobias vermeldet eine Hiobsbotschaft: Im „Himmelreich“ ist ein Ast auf ein Auto gekracht. Und in der drei Meter hohen Baumkrone hängt noch mehr morsches Holz.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.