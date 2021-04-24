Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 24.04.2021: Das Küsten-Battle
44 Min.Folge vom 24.04.2021Ab 12
Im „Himmelreich“ hängt der Haussegen schief. Maximilian Groß möchte sich nach dem stressigen Saisonstart mit seiner Freundin eine Auszeit nehmen. Aber ein Personalausfall macht dem Gastro-Chef einen Strich durch die Rechnung. Und bei den Erholungssuchenden sorgt ein anderes Thema für Zündstoff: Wo leben die besseren Camperinnen und Camper - an der Ost- oder an der Südküste des 80 000 Quadratmeter großen Areals? Platz-Patriarch Roger versucht in Brandenburg zu schlichten. Er gibt den Startschuss für ein gemeinsames Großprojekt. Geht sein Plan auf?
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.