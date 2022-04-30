Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 30.04.2022: Die Kündigung
44 Min.Folge vom 30.04.2022Ab 12
Camping boomt - auch im „Himmelreich“. Die 80 000 Quadratmeter große Freizeitoase in Brandenburg ist beim Start in die neue Saison völlig überlaufen. Und wie schlägt sich die neue Führungsriege? Während Empfangschef William an der Rezeption dem Anreisestau den Kampf ansagt, versucht sein älterer Bruder Maximilian dem Chaos im Gastronomiebereich Herr zu werden. Im Erholungsparadies in Caputh kommt auf bis zu 150 Gäste nur ein Koch - und Lieroy ist vom Dauerstress genervt. Der Küchenchef rotiert nach Kräften. Aber die Frage ist: Wie lange hält er durch?
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.