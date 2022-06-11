Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 11.06.2022: Familienbande
45 Min.Folge vom 11.06.2022Ab 12
Der 80 000 Quadratmeter große Campingplatz am Schwielowsee in Brandenburg ist ein Familienbetrieb. Dort packen bei der Arbeit alle mit an. Aber während Williams Freundin Emma an der Rezeption einspringt, muss Maximilians Partnerin Sarah ihren Platz im „Himmelreich“ erst noch finden. Die Fitnesstrainerin möchte in der Freizeitoase Sportkurse anbieten. Doch es bleibt abzuwarten, ob die Erholungssuchenden in Caputh lieber schwitzen oder relaxen. So wie Roger Groß, der Clan-Chef wird in dieser Folge von Dauercamperin Karin zum Gulasch-Abend eingeladen.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.