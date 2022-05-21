Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 21.05.2022: Die Mutprobe
45 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 12
Im „Himmelreich“ quillt die Entsorgungsstation für die Toilettenkästen über. Empfangschef William und ein Dauercamper gehen dem Problem in Brandenburg auf den Grund. Was die Männer in den Abflussrohren entdecken, macht sich sprachlos. Für Tobias geht es in dieser Folge ebenfalls ans Eingemachte. Als Dankeschön für die letzte Saison hat ihm William einen Gutschein für einen Fallschirmsprung geschenkt, obwohl Tobias Höhenangst hat. In 4000 Meter Höhe schlägt die Stunde der Wahrheit: Zieht der Platzwart die Sache durch oder kneift er im letzten Moment?
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.