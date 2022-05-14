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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Monster-Maschinen im Himmelreich

DMAXFolge vom 14.05.2022
Monster-Maschinen im Himmelreich

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 14.05.2022: Monster-Maschinen im Himmelreich

45 Min.Folge vom 14.05.2022Ab 12

Frank reist mit zwei XXL-Bussen im Erholungsparadies an. Damit stellt er die Führungsriege im „Himmelreich“ vor eine echte Herausforderung. Und Empfangschef William muss nicht nur beim Wohnwagen-Tetris einen kühlen Kopf bewahren. Die Seebrücke, das neue Wahrzeichen des Campingplatzes, soll endlich betoniert werden. Aber als der gelernte Einzelhandelskaufmann um fünf Uhr in der Früh bereitsteht, um Baustoffe in Empfang zu nehmen, klingelt plötzlich das Telefon. Im Betonwerk ist eine Maschine ausgefallen, die Lieferung verschiebt sich auf unbestimmte Zeit.

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