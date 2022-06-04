Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 04.06.2022: Der (Un-)Ruhetag
44 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12
In der Camping-Oase herrscht Krisenstimmung. Denn das Platzrestaurant muss wegen akuten Personalmangels Zwangspausen einlegen. Gastro-Chef Maximilian ist darüber ganz und gar nicht erfreut. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schmiedet William mit seinem genervten Bruder in Brandenburg Pläne für ein neues Projekt. Das Freizeitparadies bekommt einen neuen Spielplatz. Wie der genau aussehen soll, ist allerdings noch ungewiss. Und Clan-Oberhaupt Roger schippert einen 15 Meter langen und acht Meter breiten Unterbau für sein Hausboot durch die Havel.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.