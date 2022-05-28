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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Der große Tag

DMAXFolge vom 28.05.2022
Der große Tag

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 28.05.2022: Der große Tag

45 Min.Folge vom 28.05.2022Ab 12

Im Freizeitparadies läuten die Hochzeitsglocken. Der Sektempfang soll auf der Seebrücke stattfinden, dem neuen Wahrzeichen der Camping-Oase. Das ganze Team ist involviert, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und was macht Roger Groß während die Hochzeitsplanerin des Brautpaares seine Söhne William und Maximilian auf Trab hält? Das Clan-Oberhaupt fährt zum ersten Mal nach 20 Jahren mitten in der Hochsaison in den Urlaub. Die freien Tage will Roger mit seiner Freundin Sarah genießen. Ein paar Kontrollanrufe bei seinen Jungs müssen aber trotzdem sein.

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