Der Germinator
Folge vom 10.06.2025: Episode 2
43 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Rund 11 000 „Calls“ bearbeitet das Büro des Sheriffs im Rio Arriba County pro Jahr – im Schnitt geht dort alle 47 Minuten ein Notruf ein. Und auch in dieser Folge lässt der erste Einsatz nicht lange auf sich warten. Manfred Gilow und seine Kollegen bekommen es mit einem älteren Herrn zu tun, der sich bedroht fühlt. Doch als die Polizisten das Grundstück durchsuchen, ist keine Gefahr erkennbar. Möglicherweise ist der Mann geistig verwirrt. In New Mexico verlieren zudem zwei Familien ihr Zuhause. Bei Zwangsräumungen wissen die Gesetzeshüter nie, was auf sie zukommt.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.