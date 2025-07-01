Der Germinator
Folge vom 01.07.2025: Episode 5
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Manfred Gilow und Trevor Walker stoppen einen Pkw wegen zu hoher Geschwindigkeit. Wie sich herausstellt, besitzt der Fahrer keinen Führerschein. Der Mann wurde offenbar von seinem Chef dazu angehalten, Gas zu geben. Dieser wiederum wollte nicht selbst fahren, weil es ihm nicht gut geht. Der Fall ist knifflig. Wie beurteilen die Gesetzeshüter die Lage? Und im Auto eines Verkehrsteilnehmers, der im Straßenverkehr Schlangenlinien gefahren ist, finden die Polizisten während der Nachtschicht Drogen. Dafür muss sich der Mann vor einem Richter verantworten.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.