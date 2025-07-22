Der Germinator
Folge vom 22.07.2025: Episode 8
44 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Manfred Gilow und Jonathan Coriz eilen im Rio Arriba County einem jungen Kollegen zu Hilfe, der ein verdächtiges Fahrzeug ausgemacht hat. Gegen einen der Insassen liegt ein Haftbefehl vor. In dem Wagen sitzt außerdem eine Frau, die den Beamten erzählt, dass sie schwanger ist und täglich 30 Fentanyl-Tabletten schluckt. Die Polizisten sind schockiert. Und eine unerwünschte Person macht sich New Mexico im Haus der eigenen Mutter breit. Der Eindringling ist polizeibekannt und steht offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Mann wird in Handschellen abgeführt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.