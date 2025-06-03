Der Germinator
Folge vom 03.06.2025: Episode 1
45 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Manfred Gilow, Jonathan Coriz und Nicolas Diaz halten im Rio Arriba County nach einem verdächtigen Fahrzeug Ausschau. Dabei gerät ein Pick-up ohne Nummernschild in den Fokus der Polizisten. Die Gesetzeshüter wollen den Wagen stoppen, aber die Frau am Steuer tritt auf das Gaspedal. Der Einsatz mündet in einer wilden Verfolgungsjagd, die in der Wüste endet. Die drei mutmaßlich drogensüchtigen Insassen werden festgenommen und ihr Vehikel wird versiegelt und abgeschleppt. Danach machen sie die Beamten in New Mexico auf den Weg zu einer Unfallstelle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.