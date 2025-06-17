Der Germinator
Folge vom 17.06.2025: Episode 3
45 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Ein ranghoher Polizeibeamter gibt an, dass sein Wagen gestohlen wurde. Aber bei dieser Aussage handelt es sich offenbar um eine Schutzbehauptung. Denn das Fahrzeug war in einen Unfall verwickelt. Und die Indizien legen nahe, dass der Commissioner selbst am Steuer saß – möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Kommt im Rio Arriba County die Wahrheit ans Licht? Und an einem Gebäude wurde Alarm ausgelöst. Die Gesetzeshüter müssen prüfen, ob Einbrecher in das Haus eingedrungen sind. Aber das Eingangstor stellt die Polizisten in New Mexico vor eine Herausforderung.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
