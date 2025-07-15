Der Germinator
Folge vom 15.07.2025: Episode 7
43 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
Manfred Gilows Tag beginnt im US-Bundesstaat New Mexico mit einer angenehmen Überraschung. Seine Kollegen präsentieren ihm zum Geburtstag im Sheriff’s Office im Rio Arriba County eine Eistorte. Aber dann ruft die Arbeit. Ein Teenager hat eine Pistole in die Schule mitgebracht. Der Junge behauptet, dass er regelmäßig gemobbt wird. Bei der Suche nach mutmaßlichen Dieben, die in einem Einzelhandelsgeschäft Waren gestohlen haben sollen, stoppen die Polizisten beim nächsten Einsatz ein verdächtiges Fahrzeug. Finden die Gesetzeshüter im Wagen eindeutige Beweise?
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.