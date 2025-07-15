Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 7

DMAXFolge vom 15.07.2025
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 15.07.2025: Episode 7

43 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

Manfred Gilows Tag beginnt im US-Bundesstaat New Mexico mit einer angenehmen Überraschung. Seine Kollegen präsentieren ihm zum Geburtstag im Sheriff’s Office im Rio Arriba County eine Eistorte. Aber dann ruft die Arbeit. Ein Teenager hat eine Pistole in die Schule mitgebracht. Der Junge behauptet, dass er regelmäßig gemobbt wird. Bei der Suche nach mutmaßlichen Dieben, die in einem Einzelhandelsgeschäft Waren gestohlen haben sollen, stoppen die Polizisten beim nächsten Einsatz ein verdächtiges Fahrzeug. Finden die Gesetzeshüter im Wagen eindeutige Beweise?

Alle verfügbaren Folgen