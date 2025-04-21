Der Kommissar
Folge 1: Der Tennisplatz
63 Min.Ab 12
Ein alter Mann, der Obdachlose Hugo Bechtold, wird erschossen in einem Auto aufgefunden. Kommissar Keller stellt fest, dass sich an den Schuhen des Ermordeten rötliche Spuren eines Tennisplatzes befinden. Es gelingt ihm, den Platz ausfindig zu machen und einen Freund von Bechtold, den alten Biebach, zur Mithilfe zu überreden.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises