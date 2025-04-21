Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Der Tod von Karin W.

Staffel 5Folge 10
Der Tod von Karin W.

Der Kommissar

Folge 10: Der Tod von Karin W.

58 Min.Ab 12

Auf offener Straße wird ein junges Mädchen zusammengeschossen, sinnlos und ohne Motiv. In mühseliger Kleinarbeit muss Kommissar Keller ein Psychogramm des Opfers erstellen, um einen möglichen Täterkreis herauszufinden. Man findet Personen, die Probleme haben. Wie sich herausstellt, handelt es sich nicht um niedere Beweggründe, sondern um menschliche Schwierigkeiten und Leidenschaften, die sich bis zum Mord steigern.

