Der Kommissar
Folge 10: Der Tod von Karin W.
58 Min.Ab 12
Auf offener Straße wird ein junges Mädchen zusammengeschossen, sinnlos und ohne Motiv. In mühseliger Kleinarbeit muss Kommissar Keller ein Psychogramm des Opfers erstellen, um einen möglichen Täterkreis herauszufinden. Man findet Personen, die Probleme haben. Wie sich herausstellt, handelt es sich nicht um niedere Beweggründe, sondern um menschliche Schwierigkeiten und Leidenschaften, die sich bis zum Mord steigern.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises