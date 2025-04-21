Der Kommissar
Folge 3: Das Ende eines Humoristen
61 Min.Ab 12
Erwin Waldermann ist Alleinunterhalter. Er tritt auf Betriebsfeiern und Dorffesten auf, um das Publikum mit seinen Witzen in Stimmung zu bringen. Ein harmloser, freundlicher Mensch also, der mit sich und der Umwelt in Frieden zu leben scheint. Doch plötzlich, nahezu aus heiterem Himmel, wird der Mensch, dem er am meisten zugetan ist, tot in einer Parkanlage gefunden: seine Tochter. Die Kriminalpolizei stellt Untersuchungen an. Dabei enthüllt sich Schritt für Schritt eine tragische Entwicklung, wie sie Kommissar Keller in noch keinem seiner Fälle begegnet ist.
