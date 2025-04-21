Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Fluchtwege

KultKrimiStaffel 5Folge 2
Fluchtwege

Der Kommissar

Folge 2: Fluchtwege

60 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen, das aus zerrütteten Familienverhältnissen stammt, flüchtet aus einem Erziehungsheim. Zunächst sieht der Fall so aus, als wäre er nur eine Routinesache für die Landpolizei. Durch eine Mordaffäre jedoch muss Kommissar Keller sich einschalten. Bei seinen Nachforschungen trifft er auch auf einen Industriellen, der in der Indizienkette eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Menschliche Konflikte erschweren dem Kommissar und seinen Mitarbeitern die Suche nach dem Mörder erheblich.

