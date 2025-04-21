Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Blinde Spiele

KultKrimiStaffel 5Folge 5
Blinde Spiele

Der Kommissar

Folge 5: Blinde Spiele

57 Min.Ab 12

An einem Badestrand am Starnberger See treibt in einem offenen Ruderboot ein Ermordeter: Für Kommissar Keller ein sehr schwieriger Fall, denn erst nach langwierigem Suchen gelingt es, die Identität des Toten zu klären. Er stammt aus Kreisen, die man zur High-Society zählen kann. Entsprechend reserviert steht man hier den Nachforschungen der Polizei gegenüber, vor allen Dingen, weil einige Angelegenheiten unbedingt vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen.

