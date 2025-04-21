Der Kommissar
Folge 5: Blinde Spiele
57 Min.Ab 12
An einem Badestrand am Starnberger See treibt in einem offenen Ruderboot ein Ermordeter: Für Kommissar Keller ein sehr schwieriger Fall, denn erst nach langwierigem Suchen gelingt es, die Identität des Toten zu klären. Er stammt aus Kreisen, die man zur High-Society zählen kann. Entsprechend reserviert steht man hier den Nachforschungen der Polizei gegenüber, vor allen Dingen, weil einige Angelegenheiten unbedingt vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises