Der Kommissar

Tod eines Hippiemädchens

Tod eines Hippiemädchens

Folge 7: Tod eines Hippiemädchens

59 Min.Ab 12

Im Wartehäuschen einer Straßenbahnhaltestelle wird ein Hippiemädchen gefunden: Es ist wenige Stunden vorher erstickt worden. Die Kripo kann schnell Identität und Bekanntenkreis klären, denn sie hatte in einer Kommune gelebt. Dann aber beginnen die Schwierigkeiten: es lässt sich kein Motiv für diesen Mord finden, dafür aber eine merkwürdige Verbindung zu gesellschaftlichen Kreisen, die normalerweise keinen Umgang mit ausgeflippten Jugendlichen haben. Schritt für Schritt untersucht Kommissar Keller diese Beziehungen.

