Der letzte Bulle

Tod eines Strippers

SAT.1Staffel 2Folge 2
Tod eines Strippers

Tod eines StrippersJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 2: Tod eines Strippers

45 Min.Ab 12

Diesmal müssen Mick und Andreas den Mord an Frank Terhoven, einem jungen Stripper, aufklären. Ihre erste Spur führt die Ermittler zu Rene, einem älteren Kollegen und Freund von Frank. Rene hatte bei einem Auftritt am Abend zuvor einen Streit mit Frank. Sein Motiv könnte Eifersucht gewesen sein. Denn die Chefin des Stripclubs, Beate Kampmann, hatte Rene die Position des Vortänzers weggenommen und sie Frank gegeben. Hat er das einfach nicht hinnehmen wollen?

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

