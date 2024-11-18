Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Die Nackttanker von Huttrop

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 18.11.2024
Die Nackttanker von Huttrop

Folge 6: Die Nackttanker von Huttrop

44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Die "Nackttanker von Huttrop" sind eine Gruppe von Autofahrern, die ihr Veto gegen die ständig steigenden Benzinpreise einlegen, indem sie nackt tanken. Beim Volk kommt die Protestaktion gut an, bei den Mineralölgesellschaften weniger.

