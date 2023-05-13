Der letzte Bulle
Folge 4: Wer findet, der stirbt
46 Min.Folge vom 13.05.2023Ab 12
Ein Mordfall führt Mick in die Welt der modernen Schatzsuche. Moritz Weber, der Gründer eines Essener Geocaching-Vereins, wird tot neben seinem "Schatz", einer kleinen Tupperdose, im Wald gefunden - auf seinem Arm mysteriöse Koordinaten, in seiner Speiseröhre eine winzige Plastikspielfigur. Die Spur führt offensichtlich zu den "Treasure Hunters" und ihren Mitgliedern. Den Ermittlern bleibt nichts anderes übrig, als selbst auf Schatzsuche zu gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin