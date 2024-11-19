Ich sehe was, was Du nicht siehstJetzt kostenlos streamen
Der letzte Bulle
Folge 7: Ich sehe was, was Du nicht siehst
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Velina, eine "Wahrsagerin und Geistheilerin", ist tot. Schnell machen Mick und Andreas einen Verdächtigen aus. Heinz Schäfers Frau Bettina kann keine Kinder bekommen und zahlte Velina für eine Auraheilung 50.000 Euro - ohne das Wissen ihres geizigen Mannes.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin