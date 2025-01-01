Der letzte Bulle
Folge 3: Camping für Anfänger
45 Min.Ab 12
Nach dem Würstchenwettgrillen auf dem Campingplatz "Südsee" gibt es keinen Sieger, aber einen Toten: Platzwart Harry wird in seinem Büro erschlagen aufgefunden - ausgerechnet mit dem Siegerpokal des Wettbewerbs. Mick und Andreas ermitteln in einem der letzten Reservate für Aussteiger. Aber auch hier ist nicht alles, wie es scheint: Harrys trauernde Witwe Rita hat schon länger einen Liebhaber, und der würde fast alles dafür tun, dass Rita frei für ihn wird ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin