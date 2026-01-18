Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 6: Bear, Ziggy und Noah
47 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Dr. Fitzpatrick bekommt heute prominenten Besuch. Der ehemalige Fußball-Profi Lee Dixon ist mit seinem Hund Ziggy in die Praxis gekommen, weil sich der Vierbeiner beim Spielen verletzt hat. Außerdem kümmert sich der Tierarzt um Hund Noah, der nach einem schweren Sturz unter Rückenschmerzen leidet. Außerdem: Ben und Steph machen sich große Sorgen um ihren Hund Bear, der Probleme mit seiner Hüfte hat.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited