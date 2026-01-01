Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Benji, Arnold und Kyte

sixxStaffel 5Folge 5vom 18.01.2026
Benji, Arnold und Kyte

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 5: Benji, Arnold und Kyte

47 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Noel bekommt heute prominenten Besuch. Mark Owen, Mitglied der Pop-Band "Take That", ist mit seinem 18 Monate alten Dobermann Arnold in die Praxis gekommen. Der Hund hat offenbar einen Kreuzbandriss. Außerdem untersucht Noel Hund Benji, der Schmerzen am Hinterbein hat. Und Border Collie Kyte leidet an Schulterproblemen.

