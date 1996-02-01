Einen schönen Tag noch, MörderJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 1: Einen schönen Tag noch, Mörder
58 Min.Folge vom 01.02.1996Ab 12
In seiner ersten Vernehmung durch Derrick bezeugte der junge LKW-Fahrer noch, deutlich gesehen zu haben, wie Kottler seinen Buchhalter Hans Dannhof mit voller Absicht in die Baugrube gestoßen habe. Dannhof, der zwei erwachsene Kinder hinterläßt, war bei dem Sturz zu Tode gekommen. Kottler bestreitet jeglichen Mordvorsatz und stellt den Vorfall als unglücklichen Unfall dar. Rückendeckung erhält er durch Kranführer Alex Hasinger, Rudolfs Vater. Nach dessen Beobachtungen habe Kottler versucht, den Sturz des Buchhalters zu verhindern.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises