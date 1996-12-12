Derrick
Folge 11: Bleichröder ist tot
59 Min.Folge vom 12.12.1996Ab 12
Mord an Randolf Bleichröder: Inspektor Klein, zu später Stunde noch im Dienst, eilt sofort an den Tatort. Nach einiger Zeit trifft auch Derrick ein, in seiner Begleitung die Polizeipsychologin Sophie Lauer. Der Tote leitete ein Unternehmen und lebte zusammen mit seiner Mutter allein in einer Villa, vor der sich gegen 23 Uhr der Mord ereignete. Aufgeschreckt durch einen plötzlichen Schuß sei sie vor die Haustür gelaufen, berichtet Frau Bleichröder. Als sie ihren leblosen Sohn dort liegen sah, ist im gleichen Moment ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit davongefahren.
