Derrick

Ruth und die Mörderwelt

KultKrimiStaffel 18Folge 2vom 07.03.1996
Ruth und die Mörderwelt

Ruth und die Mörderwelt

Derrick

Folge 2: Ruth und die Mörderwelt

58 Min.Folge vom 07.03.1996Ab 12

Die Eheleute Mommsen schrecken aus dem Schlaf: Einbrecher? Im Erdgeschoß trifft der alte Herr auf seinen Mörder. Drei Schüsse fallen. Sie werden nicht nur von der Ehefrau des Opfers gehört. Auch Herr Kuhlmann, ein nach Hause kommender Nachbar, nimmt sie wahr. Ebenso Student Ullrich Bonte, der mit seinem Auto Kuhlmanns Garageneinfahrt blockiert. Ruth Mommsen ruft die beiden Männer zur Hilfe. Kurze Zeit darauf sind Derrick und Klein am Tatort. Welchen Grund hatte Ullrich Bonte, um 1 Uhr nachts mit seinem Pkw hier zu halten? Seine Antwort klingt nicht überzeugend.

